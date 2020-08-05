بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر 33055 حالة، منها 551 حالة جديدة، حسب ما كشفت عنه وزارة الصحة على موقعها الالكتروني، اليوم الأربعاء.

وسجلت ولاية الجزائر أكبر حصيلة يومية بـ83 إصابة، تليها قسنطينة بـ81 إصابة، ثم وهران بـ41 إصابة.

إجماليا، تبقى الجزائر العاصمة في المقدمة بـ3424 حالة مؤكدة، تليها سطيف (2608 حالة) ثم البليدة (2573 حالة).

توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:

الجزائر: 3424 (+83)

سطيف: 2608 (+18)

البليدة: 2573 (+25)

وهران: 2507 (+41)

قسنطينة: 1188 (+81)

باتنة: 1073 (+15)

ورقلة: 1028 (+9)

تيبازة: 969 (+20)

بجاية: 947 (+38)

الوادي: 909 (+1)

الجلفة: 888 (+16)

بسكرة: 866 (+13)

المسيلة: 761 (+12)

البويرة: 734 (+5)

تلمسان: 708 (+12)

تيارت: 705 (+5)

عنابة: 580 (+27)

المدية: 579 (+8)

الأغواط: 562 (+5)

بومرداس: 558 (+0)

عين الدفلى: 542 (+5)

تيزي وزو: 536 (+0)

تبسة: 528 (+7)

أم البواقي: 521 (+9)

خنشلة: 519 (+5)

أدرار: 502 (+2)

عين تموشنت: 464 (+6)

مستغانم: 464 (+9)

برج بوعريريج: 376 (+0)

قالمة: 366 (+8)

جيجل: 355 (+28)

غرداية: 345 (+0)

سكيكدة: 317 (+11)

معـسكر: 315 (+1)

سيدي بلعباس: 312 (+0)

تيسمسيلت: 309 (+0)

ميلة: 299 (+7)

بشار: 296 (+0)

سوق أهراس: 246 (+5)

نعامة: 222 (+1)

البيض: 217 (+5)

تمنراست: 178 (+0)

الطارف: 171 (+7)

غليزان: 125 (+0)

تندوف: 113 (+0)

الشلف: 107 (+0)

إليزي: 84 (+0)

سعيدة: 59 (+1)