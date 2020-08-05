أعلنت إدارة وفاق سطيف، اليوم الأربعاء، عن تجديد عقد المدرب التونسي نبيل الكوكي.

وجاء في منشور على الصفحة الرسمية لنادي عاصمة الهضاب العليا "توصلت إدارة النادي إلى اتفاق نهائي مع المدرب نبيل الكوكي الذي سيجدد عقده خلال الساعات المقبلة لمدة موسمين".

وكان التقني التونسي قد التحق بوفاق سطيف شهر أكتوبر 2019 خلفا للمستقيل خير الدين مضوي، وحقق الكوكي نتائج إيجابية جعلت زملاء جحنيط يحتلون المركز الثاني عند توقف البطولة في الجولة 22، بعدما كان النادي يعاني في مؤخرة الترتيب في بداية الموسم.