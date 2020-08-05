وضع اليوم متهمان حدثان ،احدهما الحبس المؤقت والثاني رهن الرقابة القضائية بأمر من نيابة محمكة بني سليمان شرقي المدية بتهمة إضرام النار عمدا في غابة تقع بالمكان المسمى فرقة أ÷ل الشعبة بإقليم بلدية بني سليمان حسب بيان اليوم عن نيابة ذات المحكمة .

المتهمان تم توقيفهما من قبل عناصر الدرك الوطني وإخضاعهما لتحقيق أولي بعد معاينة ميدانية بأمر من النيابة قامت بها دورية مشتركة لمصالح الحماية المدنية وإدارة قطاع الغابات تم خلالها تحديد هوية الفاعلين بناء على شهود من سكان جوار المنطقة الغابية التي التهمت النيران بها زهاء خمسة هكتارات من أشجار الصنوبر الحلبي والأحراش، بعد اندلاعها عقب جلسة شواء قام بها المتابعان تلتها عملية إشعال عمدي للنار في الغابة على سبيل المزاح لكنهما لم يتمكنا بعدها من إطفائها حسب تصريحاتهما في التحقيق الإبتدائي لتتم متابعتهما بجناية إضرام النار العمدي في الغابة وفق المادة 396 من قانون العقوبات.