نشرت مصالح ولاية الجزائر، اليوم الخميس، عبر صفحتها في فايسبوك، حصيلة للمحلات التجارية التى تم تعليق نشاطها، حيث بلغت منذ شهر ماي إلى غاية اليوم 12802 محل وتمثلت في تعليق نشاط 4919 محلا تجاريا وتعليق نشاط 27 مركزا تجاريا و 15 سوقا بلديا.

وأكد بيان الولاية، أن فرق المراقبة لمصالح الولاية، التجارة والأمن ( الشرطة والدرك الوطني ) لازالت تقوم بخرجات ميدانية يومية في إطار محاربة وباء كورونا، كما تسهر على التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية من خلال التحسيس والرد.