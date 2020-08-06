حصد فيروس كورونا حتى الآن أرواح أكثر من 707 آلاف شخص حول العالم واقترب عدد المصابين من 19 مليون مصاب، بحسب آخر بيانات وإحصائيات جامعة "جونز هوبكنز" اليوم الخميس.

وقد تجاوز عدد ضحايا تفشي فيروس كورونا، في الولايات المتحدة، أكثر الدول تضررا في العالم، 158 ألف شخص، وسجلت فيها أكثر من 4.8 مليون إصابة حتى الآن. وفي البرازيل التي تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر تضررا بلغ عدد الوفيات أكثر من 97 ألف حالة وفاة، وتم تسجيل مليونين و860 ألف إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

وفي المرتبة الثالثة نجد المكسيك حيث توفي نحو 50 ألف شخص جراء تفشي الوباء، وتم تسجيل 456 ألف إصابة. وسجلت بريطانيا أكثر من 46 ألف حالة وفاء جراء تفشي فيروس كورونا، وتجاوز عدد الإصابات فيها 307 آلاف إصابة، تليها الهند التي تحتل المرتبة الخامسة في قائمة الدول الأكثر تضررا حيث سجلت أكثر من 40 ألف حالة وفاة ومليون 964 ألف إصابة.

وفي المرتبة السادسة تأتي إيطاليا التي سجلت 35 ألف حالة وفاة و248 ألف إصابة منذ بدء تفشي الوباء. وحصد فيروس كورونا في فرنسا، التي تحتل المرتبة السابعة في قائمة الأكثر تضررا من تفشي الوباء، أرواح أكثر من 32 ألف شخص، فيما تم تسجيل أكثر من 228 ألف إصابة بحسب آخر أرقام وبيانات جامعة "جونز هوبكنز" اليوم الخميس.

وفي إسبانيا توفي حتى الآن بسبب تفشي الوباء 28400 شخص وتم تسجيل أكثر من 305 آلاف إصابة. وفي البيرو سجلت السلطات الصحية 20200 حالة وفاة وأكثر من 447 ألف إصابة. تجدر الإشارة إلى أن معدل الوفيات يختلف من بلد إلى آخر، ويرتبط بعدة أسباب وعوامل أهمها النظام الصحي ومعدل الأعمار، وسجلت روسيا معدل وفيات منخفضا مقارنة بالدول الأخرى، حيث لم تتجاوز حصيلة الوفيات فيها حتى الأن 14500 حالة وفاة، رغم أن عدد الإصابات تجاوز 864 ألف إصابة منذ بدء تفشي الوباء.