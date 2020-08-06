تعود عجلة دوري أبطال أوروبا إلى الدوران بعد توقف دام قرابة خمسة أشهر على خلفية تفشي فيروس كورونا، بإجراء المباريات الأربع المتبقية من إياب الدور ثمن النهائي.

وتقام المباريات المتبقية من "التشامبيونز ليغ" يوم غد الجمعة، وبعد غد السبت، بمعدل مباراتين في كل يوم.

وفيما يلي مواعيد المباريات حسب توقيت الجزائر:

الجمعة

يوفنتوس الإيطالي ـ ليون الفرنسي - الساعة 20:00

مانشستر سيتي الإنجليزي ـ ريال مدريد الإسباني - الساعة 20:00

السبت

بايرن ميونيخ الألماني ـ تشيلسي الإنجليزي – الساعة 20:00

برشلونة الإسباني ـ نابولي الإيطالي – الساعة 20:00

وكانت أندية لايبزيغ، وأتلتيكو مدريد، وأتلانتا، وباريس سان جيرمان، قد حجزت في وقت سابق، مقاعدها في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وتستضيف مدينة لشبونة البرتغالية، مباريات الدور ربع النهائي بين 12 و15 أغسطس الجاري، ونصف النهائي في 18 و19 منه، والمباراة النهائية في 23 منه. وتقرر إقامة مباريات الدور ربع النهائي ونصف النهائي للنسخة الحالية من "التشامبيونز ليغ"، من مباراة واحدة بدلا من مباراتي ذهاب وإياب.