برز اسم الجزائري سعيد بن رحمة، بقوة هذا الموسم مع نادي برينتفورد، الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم. وفي ظل اهتمام عدة أندية من "البريميرليغ" بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قدم بن رحمة مستويات مميزة للغاية مع فريقه هذا الموسم.

وأصبح بن رحمة أحد أبرز اللاعبين الذين تتنافس عليهم أندية إنجليزية عريقة أهمها تشيلسي، وأرسنال، وتوتنهام، وأستون فيلا، ونيوكاسل، وليدز، على ضم المهاجم الجزائري الموهوب.

وكاد برينتفورد بقيادة بن رحمة أن يصعد مع نهاية موسم 2019/2020 إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، لولا خسارته في مباراة ملحق الترقي أمام فولهام، بهدفين مقابل هدف واحد.

ولد سعيد بن رحمة في الجزائر، في العاشر من شهر أوت من عام 1995، وهاجر إلى فرنسا في عام 2006، حين كان يبلغ من العمر 11 عاما، ليلتحق بأكاديمية نادي تولوز الفرنسي، الذي تركه في صيف عام 2013 بغرض الانتقال إلى نيس. وبقي بن رحمة، الذي يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر والمهاجم، مع نيس حتى بداية عام 2016، الذي عرف انتقاله إلى آنجيه على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، ليعود مجددا إلى نيس، الذي قرر إعارته في مرتين لفريقي أجاكسيو وشاتور.

وانضم بعدها محارب الصحراء في العام 2018 إلى برينتفورد، وتأقلم بسرعة مع أجواء دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، حيث تصدر قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في موسمه الأول. وتطور مستوى بن رحمة بشكل كبير في موسمه الثاني مع نادي برينتفورد، حيث سجل له 17 هدفا في الدوري، ليفرض نفسه كواحد من أبرز وأفضل لاعبي دوري الدرجة الأولى الإنجليزي في موسم 2019/2020.