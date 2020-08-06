أعلنت أندونيسيا بدء تجارب بشرية على لقاح محتمل لفيروس كورونا المستجد، وذلك في الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة "رويترز" عن كاسناندي راسميل، كبير الباحثين في جامعة بادجادجاران في باندونغ، قوله إنه من المقرر أن تبدأ في الأسبوع المقبل، التجارب البشرية، في إطار تعاون بين شركة بايو فارما الحكومية للأدوية وشركة سينوفاك بايوتك الصينية.

وأضاف الباحث إنه من المقرر أن تبدأ المرحلة الثالثة من التجارب السريرية يوم 11 أوت، وستشمل 1620 متطوعا تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عاما. وتابع أن نصف المشاركين سيحصلون على اللقاح على مدى ستة أشهر، في حين سيتلقى الباقون علاجا وهميا.

يشار إلى أن أندونيسيا تبدأ إطلاق التجارب على اللقاح في الوقت الذي تواجه فيه صعوبات في احتواء تفشي مرض "كوفيد-19" الناتج عن الإصابة بالفيروس مع ارتفاع مطرد في حالات الإصابة.