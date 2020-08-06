تتسبب درجات الحرارة المرتفعة في فصل الصيف بالكثير من المشاكل للبعض مثل التعرق الدائم وضربات الشمس، وتعاني السيدات الحوامل أيضاً من الأيام الحارة وتأثيرها على استقرار الدورة الدموية لديهن. لكن الخبراء ينصحون ببعض الطرق التي يمكنها التخفيف من وطأة الأيام الحارة على الحوامل.

تقول إيفون شيلداي، وهي قابلة بعيادة "هليوس" ببرلين، لوكالة الأنباء الألمانية "الحركة الخفيفة قد تساعد في الحفاظ على استقرار الدورة الدموية." فالمشي يشجع على نقل الأوردة للدم بطريقة أفضل للقلب. وفي هذه الحالة تنصح شيلداي بالحركة في ساعات الصباح أو المساء لتفادي ساعات الذروة للشمس.

وتقول أديلايد ناردون، وهي طبيبة أمراض نساء بمركز صحة المرأة، لموقع ويب إم دي (Web MD) إن المرأة الحامل تكون حرارة جسدها مرتفعة بعض الشيء عن الطبيعي، لذلك تكون حرارة الصيف غير مريحة لها.

وتنصح ناردون السيدات الحوامل بالبقاء بالمنزل في الأيام شديدة الحرارة، وتشغيل مكيف الهواء أو وضع منشفة مبللة على الجبهة أو الرأس.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، يمكن للسيدات الحوامل أيضاً الاستحمام بالمياه الفاترة أو الباردة لترطيب الجسم، وينصح الخبراء بشكل خاص برفع القدمين عند الجلوس، فهذا يحفز أيضاً حركة الدم للقلب. كما يمكن القيام بحركات تدليك بسيطة للساقين أو تحريكهما في حركات رياضية بسيطة، ويمكن غسل القدمين بالمياه الباردة ثم الدافئة، وهو ما يحفز الدورة الدموية بحسب موقع نافيغاتور ميديتسين.

وبحسب موقع جمعية القلب الأمريكية، فإنه من المعتاد أن تدخل بعض السيدات الحوامل إلى المستشفى بسبب مضاعفات من درجة الحرارة المرتفعة.

وتقول إليزابيث لانغن، وهي طبيبة أمراض نساء بجامعة ميشيغان الأمريكية: "عند الحمل يعمل الجسم بدأب للحفاظ على صحتك وصحة الجنين، لذلك فإن المجهود الذي يبذله الجسم لتخفيض الحرارة (في الصيف) يجهده فوق الحد".

ويحذر الموقع بشكل خاص من الإصابة بالجفاف، حيث قد يؤدي للشعور بالدوار وقد يتسبب في سقوط الحامل. لذلك ينصح الموقع بالإكثار من شرب السوائل.