توفي ثمانية (8) أشخاص وأصيب 191 آخرون بجروح جراء وقوع العديد من حوادث المرور عبر مناطق متفرقة من الوطن خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حسب حصيلة كشفت عنها اليوم الخميس مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت بولاية سطيف بوفاة شخصين (02 ) وإصابة 16 آخرين مع تسجيل 10 تدخلات في حوادث المرور.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية لانتشال جثث أربع (04) ضحايا توفوا غرقا في البحر و في حاجز مائي خلال نفس الفترة، في كل من ولاية عنابة و الطارف و ولاية عين الدفلى. للتذكير فإن حصيلة الوفيات الغرقى في البحر و المجمعات المائية منذ الفاتح من جوان 2020 بلغت 90 وفاة.