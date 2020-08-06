أكد فريقا إنتر ميلان ومانشستر يونايتد اليوم الخميس أن النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم ارتبط رسميا بعقد دائم مدته ثلاثة أعوام مع المهاجم الشيلي الدولي أليكسيس سانشيز لاعب يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقول وسائل إعلام بريطانية إن يونايتد يعمل على تقليص خسائره وأنهى عقد سانشيز في إطار سعيه لتحقيق ذلك.

وكان سانشيز (31 عاما) أنضم إلى إنتر ميلان على سبيل الإعارة في بداية موسم 2019-2020 بعد فترة مخيبة للآمال في صفوف يونايتد أحرز خلالها خمسة أهداف فقط في 45 مباراة.

وقال يونايتد في بيان "الجميع في مانشستر يونايتد يتمنى كل التوفيق لأليكسيس سانشيز في المستقبل مع انضمامه إلى إنتر ميلان بناء على عقد دائم". ووافق يونايتد على إعارة سانشيز، الذي تقول وسائل إعلام بريطانية إن راتبه الأسبوعي يبلغ 390 ألف جنيه إسترليني (513552 دولارا)، عندما تعهد إنتر ميلان بدفع أقل من نصف راتبه عند بدء الإعارة.

وكان سانشيز تعاقد مع يونايتد في يناير 2018 بعد أن أحرز 80 هدفا في ثلاثة أعوام ونصف مع أرسنال اللندني لكنه فشل في الوصول لهذا المستوى في أولد ترافورد تحت قيادة جوزيه مورينيو وأولي جونار سولشار.