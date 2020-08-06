سخرت المديرية العامة للحماية المدنية إمكانيات معتبرة خلال موسم الاصطياف الحالي في مجال مكافحة حرائق الغابات التي سجلت مؤخرا في عديد مناطق الوطن وهذا من خلال تجنيد 65 رتلا متنقلا و 505 وحدة تدخل و 4 طائرات مروحية.

وأوضح بيان للمديرية اليوم الخميس، أن الحماية المدنية خصصت "1250 شاحنة إطفاء و 570 سيارة إسعاف و 15.662 عون من جميع الرتب"، مضيفا أن الأرتال المتنقلة الـ 56 لمكافحة حرائق الغابات تتكون من "300 عون من جميع الرتب و 650 شاحنة إطفاء و 65 سيارة إسعاف".

من جهة أخرى، أكدت المديرية العامة للحماية المدنية أن وحدات التدخل تضم "12.625 عون من جميع الرتب و 600 شاحنة إطفاء و 505 سيارة إسعاف"، في حين أن الوحدة الجوية تشمل "4 طائرات مروحية من طراز AGUSTA 139 و 17 طيارا و 20 تقنيا". وكان الوزير الأول، عبد العزيز جراد الذي ترأس أمس الأربعاء اجتماعا وزاريا مشتركا خصص لدراسة كيفيات و سبل تعويض المتضررين من حرائق الغابات و كذا الإمكانيات المسخرة لمواجهة هذه الظاهرة، قد أشرف على تنصيب لجنة تقييم خسائر حرائق الغابات.

وأسدى السيد جراد في هذا الإطار تعليمات للمصالح المعنية لأجل القيام،"دون تأخير"، بإحصاء المواطنين المتضررين من حرائق الغابات و بتقييم الخسائر و باقتراح كل الإجراءات التي من شأنها تسهيل و تسريع تدابير التكفل بالمتضررين. وفي هذا الإطار، ألح الوزير الأول على ضرورة "تقييم الأضرار و الخسائر التي انجرت عن حرائق الغابات عن طريق الخبرة و اللجوء، عند الضرورة، إلى كفاءات شركات التأمين".

وتشير حصيلة حرائق الغابات المسجلة لغاية يوم أمس الأربعاء إلى تسجيل 1381 بؤرة حريق على مساحة إجمالية تقدر بـ 14496 هكتار منها 4268 هكتار من الغابات و 5563 هكتار من الأدغال و 4665 هكتار من الأحراش. وحسب بيان مصالح الوزير الأول، تخص الأضرار أيضا مساحة 1085 هكتار من محاصيل القمح و الشعير و 145821 حزمة تبن و 104676 شجرة مثمرة و 5111 نخلة و 360 خلية نحل.