أجرى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنڨريحة، اتصالا هاتفيا، اليوم الخميس، مع قائد الجيش اللبناني، الفريق الأول جوزيف عون، على إثر الفاجعة الأليمة التي ألمّت بلبنان.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، قدم الفريق شنڨريحة، التعازي الخالصة ومشاعر التضامن والتآزر عقب انفجار مرفأ بيروت وما خلفه من خسائر بشرية وأضرار مادية كبيرة.

وفي إطار التضامن مع الشعب اللبناني، أكد الفريق، وقوف واستعداد الجيش الوطني الشعبي لتقديم المساعدات الضرورية، ووضع رئيس الأركان تحت تصرف القوات المسلحة اللبنانية، مستشفى عسكري ميداني، وفريق طبي لتقديم الإسعافات والعلاجات الطبية اللازمة.