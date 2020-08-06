انتشل أعوان الحماية المدنية جثة غريق ظهيرة اليوم الخميس بشاطئ تارقة (ولاية عين تموشنت)، حسبما علم لدى ذات الهيئة.

وقد لقي الضحية حتفه غرقا بعرض البحر الذي كان في حالة اضطراب حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية بشاطئ تارقة لانتشال جثة الغريق البالغ من العمر 24 سنة، حسبما قال المدير الولائي للحماية المدنية الرائد مراد بن سالم الذي أضاف أنه تم تحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية أحمد مدغري بعين تموشنت.

وتعد حالة الغرق هذه الثانية في أقل من 72 ساعة بعد تسجيل مصالح الحماية المدنية لحادثة وفاة غريق يبلغ من العمر 15 سنة بشاطئ مدريد ببلدية بني صاف، كما أشير إليه.