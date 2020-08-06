عين الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني يوم الخميس محمد ولد بلال، الذي ترأس من قبل عددا من المؤسسات الحكومية، رئيسا جديدا للوزراء بعد ساعات من تقديم الحكومة السابقة لاستقالتها وسط تحقيق في مزاعم فساد.

ويحل بلال، الذي جرى إعلان تعيينه في بيان صادر عن الرئاسة، محل إسماعيل ولد الشيخ سيديا الذي استقال وحكومته بأكملها في وقت سابق من يوم الخميس.

وتعرض النظام السياسي في موريتانيا لهزة كبيرة هذا العام بتحقيق برلماني في مزاعم عن فساد يتعلق بحكومة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي تخلى عن منصبه العام الماضي بعد أن أمضى نحو عقد في السلطة.