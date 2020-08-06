وجهت إدارة وفاق سطيف، اليوم الخميس، رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية تناشده فيها بالتدخل لإرجاع حقوق النادي المهضومة.

وناشدت إدارة نادي عاصمة الهضاب العليا الرئيس بإنصاف النادي وتمكينه من حقوقه المهضومة كاملة بما فيها حقه في المرتبة الثانية وتمثيل الجزائر في رابطة أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

وأضافت إدارة النسر السطايفي "هذا حق النادي المشروع إلا في نظر المكتب الفيدرالي الذي يتبع هوى الأشخاص والجهويات".

كما تضمنت الرسالة أيضا مطلب بالاستفادة من شركة وطنية راعية وكذا ملعب يليق بسمعة النادي الذي طالما جمع الجزائريين على الأفراح والتتويجات محليا، قاريا، عربيا وعالميا.