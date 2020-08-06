التحق لاعب الوسط الدفاعي لوفاق سطيف، زكريا دراوي (26 سنة)، اليوم الخميس، بشباب بلوزداد بعقد يمتد لثلاث سنوات، مسجلا عودته لبطل الجزائر هذا الموسم، حسب ما أعلن عنه النادي المنتمي للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وأصبح بالتالي هذا اللاعب أول مستقدم للشباب، غداة الافتتاح الرسمي لمرحلة الانتقالات الصيفية التي ستتواصل حتى 27 أكتوبر المقبل. وكان دراوي قد غادر نادي "العقيبة" شهر ماي 2018 للالتحاق بوفاق سطيف دون أن يتمكن من فرض نفسه في 34 مباراة (هدف واحد).

وبعد تعليق المنافسة يوم 16 مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، قامت إدارة شباب بلوزداد بتمديد عقود عدد من لاعبيها الأساسيين، على غرار المدافعين شعيب كداد (26 سنة) وزين العابدين بولخوة (30 سنة) ولاعب الوسط الدفاعي بلال تريكات (29 سنة).