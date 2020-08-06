يعتزم الاتحاد العربي لكرة القدم إلغاء النسخة الحالية للكأس العربية للأندية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حسب ما أوردته اليوم الخميس تقارير صحفية.

وحسب نفس المصادر، سيجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي نهاية الأسبوع الجاري للفصل في مستقبل المنافسة.

وقد تأثرت مداخيل الهيئة العربية بنسبة كبيرة نتيجة جائحة كورونا، وينوي المنظمون تعويض الأندية المتأهلة للدور نصف النهائي و هي الرجاء البيضاوي المغربي والإسماعيلي المصري واتحاد جدة والشباب السعوديين.