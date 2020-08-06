قدم اليوم رئيس حزب الكرامة بالنيابة والبرلماني السابق محمد الداوي، استقالته من عضوية المجلس الشعبي الولائي لورقلة بسبب ما وصفها بـ "ظروف العهدة والتجاذبات الحاصلة" التي دفعته إلى الإقدام على هذه الخطوة.

قال محمد الداوي في نص الاستقالة الموجه إلى رئيس المجلس الشعبي الولائي "التحقت بالمجلس الولائي على إثر الانتخابات المحلية 23 نوفمبر 2017 تحت لواء حزب الكرامة آملا أن أضع تجربتي الإدارية والسياسية تحت تصرف مكونات المجلس الشعبي الولائي لورقلة، ولكن بعد مرور سنتين ونصف من تنصيب المجلس ترسخت لدي قناعة تامة بأن ظروف العهدة والتجاذبات التي طبعتها أصبحت طاغية على نشاط المجلس وهو ما لا يشجعني على مواصلة المشوار، كما أود التفرغ لالتزاماتي السياسية الأخرى".

وتضمنت الاستقالة اعتذار المعني لكل زملائه في المجلس الشعبي الولائي وكذا الجهاز التنفيذي عن أي سوء يكون قد صدر عنه دون قصد، فضلا عن اعتذاره الخاص لكل مواطني ولاية ورقلة والمقاطعة الإدارية تقرت، لكون الظروف لم تسمح له بتحقيق تطلعاتهم وآمالهم في مجال التنمية.

وقد أوضح المعني في تصريح لـ"الخبر" أن استقالته من عضوية المجلس الشعبي الولائي بورقلة، ليس لها أي خليفات مرتبطة بما حدث من قلاقل خلفتها انتخابات تجديد هياكل المجلس التي جرت أمس الأول، مؤكدا أن الأسباب الحقيقة وراء هذه الخطوة حددها في نص استقالته .

جدير بالذكر أن محمد الداوي هو برلماني سابق لعهدتين متتاليتين ويشغل حاليا رئيس حزب الكرامة بالنيابة.