تسلمت مديرية الصحة لولاية سكيكدة، هبة من مجمع شركة أشغال الطرق للشرق "الترو"، تتمثل في معدات الوقاية الشخصية دعمت بها الأطقم الطبية العاملة في الصفوف الأولي بمختلف المؤسسات الصحية، وقد جاءت هذه الهبة بعد المبادرة الأخيرة لمؤسسة الميناء التي دعمت المخبر الولائي بجهاز التحليل "بي سي آر".

وتأتي هذه المبادرة بعد النداء الذي وجهه مدير الصحة للولاية عبر "الخبر" على هامش استلامه 25 حقيبة بها أجهزة تنفس اصطناعي تبرعت بها شعبة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين فرع سكيكدة، في انتظار شركة سوناطراك.