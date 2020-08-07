ارتفعت حصيلة ضحايا حادث الانفجار في مرفأ بيروت إلى 149 قتيلا، بحسب صحيفة "لوريان لوجور" المحلية ، نقلا عن مصدر في وزارة الصحة اللبنانية.

وفي وقت سابق أفادت الأنباء بمقتل 145 شخصا وإصابة نحو خمسة آلاف بجروح. من جهة أخرى قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية اليوم الخميس إن السلطات اللبنانية أوقفت 16 شخصا في إطار التحقيق في انفجار مستودع مرفأ العاصمة بيروت، وذكر مصدر قضائي ووسائل إعلام محلية أن المدير العام للمرفأ ضمن المحتجزين.

ولم تكشف الوكالة أسماء الأفراد، لكنها نقلت عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي قوله إن السلطات استجوبت حتى الآن أكثر من 18 من مسؤولي الميناء وإدارة الجمارك ومن الأفراد الذين أوكلت لهم مهام متعلقة بصيانة المستودع الذي أودعت فيه المواد الشديدة الانفجار التي تسببت في الكارثة.

ونقلت الوكالة عنه قوله أيضا إن الموقوفين "حاليا على ذمة التحقيق بلغ عددهم 16 شخصا، فضلا عن آخرين متروكين رهن التحقيق". ولم يذكر أسماء المحتجزين وقال إن التحقيقات جارية.