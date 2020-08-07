صدر مساء أمس حكم بعام حبس نافذ وغرامة مالية بـ 10 ملايين سنتيم وتعويض للطرف المدني بـ 20 مليون سنتيم في حق شخص قام بأخذ صور وفيديوهات داخل مستشفى محمد بوضياف بالمدية دون ترخيص أو رضى من المرضى، حسب بيان لنيابة الجمهورية لدى محكمة الاختصاص الإقليمي بعاصمة الولاية .

وحسب نص البيان، فإن ذلك يأتي طبقا للمادة 149 مكرر03 من الأمر 20/01 المعدل والمتمم من قانون العقوبات وطبقا لإجراءات المثول الفوري الخاص بحماية الأسلاك الطبية وشبه الطبية والمؤسسات الصحية والإستشفائية العمومية.

وجاء توقيف الفاعل إثر بلاغ من داخل المستشفى حول قيام شخص بتصوير مرضى دون استشارتهم أو رضاهم لينجز محضر الوقائع بأمر من نيابة محكمة المدية، تمت ملاحقته على إثرها بتهمة جنحة التقاط صور وفيديوهات بغرض الإضرار بالمؤسسات والهياكل الصحية.