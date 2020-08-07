ذكرت صحيفة "إيه.بي.سي" اليوم الجمعة أن ملك إسبانيا السابق، خوان كارلوس، سافر إلى أبوظبي على متن طائرة خاصة يوم الإثنين. وقالت الصحيفة إن الطائرة كانت في طريقها من باريس إلى أبوظبي، وتوقفت في مدينة بيجو بشمال غرب إسبانيا لنقل خوان كارلوس وأربعة من حراس أمنه وشخص آخر.

وفي وقت سابق، أفصح كارلوس عن نيته مغادرة بلاده والتوجه للعيش في المنفى، وذلك عقب تحقيقات داخل وخارج إسبانيا تفيد بتورطه في شبهات فساد. وتحوم شكوك قضائية حول تلقي الملك السابق، البالغ من العمر 82 عاما، عمولة ضخمة من السعودية ووضعها في أحد البنوك السويسرية عام 2008. وأبلغ ملك إسبانيا السابق، نجله الملك فيليبي السادس، بنيته مغادرة البلاد للإقامة في المنفى، وقد وافق الأخير على قرار والده، وفق ما جاء في بيان للديوان الملكي الإسباني.

واعتلى خوان كارلوس عرش إسبانيا عام 1975، بعد وفاة الجنرال فرانسيسكو فرانكو، ونال قدرا وافرا من الاحترام لدوره في المساعدة في قيادة إسبانيا من الديكتاتورية إلى الديمقراطية.