بعد أشهر من الانقطاع بسبب جائحة كورونا، تعود سهرة اليوم على الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر رابطة أبطال أوروبا بمقابلتين واعدتين، يلتقي ريال مدريد في الأولى ضد رفاق رياض محرز بملعب مانشيستر سيتي بعد أن انتهى لقاء الذهاب بفوز رفاق الجزائري على أرض الميرنغي بهدفين مقابل هدف. وفي المواجهة الثانية يستقبل نادي جوفنتوس الإيطالي نادي ليون الفرنسي الذي فاز في لقاء الذهاب بهدف دون رد. وفي ما يلي القنوات الناقلة للمواجهتين:

مانشيستر سيتي – ريال مدريد

M. Liga de Campeones / HD

RMC Sport 2 HD

Sky Sport 1 HD Austria

Sky Sport 2 HD Germany

Sky Sport Calcio 3 HD

جوفنتوس - ليون

DAZN 1 Bar Deutsch HD

M. Liga de Campeones HD

M. Liga de Campeones 1

Laliga TV Bar

RMC Sport 1 HD