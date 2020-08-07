تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، لتضيف إلى خسائر الجلسة السابقة، بفعل المخاوف من تباطؤ تعافي الطلب على الوقود وسط عودة إصابات فيروس كورونا للارتفاع وتعثر المحادثات على اتفاق تحفيز جديد في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 51: 07 بتوقيت الجزائر، كانت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 17 سنتا بما يعادل 0.41 في المائة إلى 41.78 دولار للبرميل، في حين نزل خام برنت 17 سنتا أيضا أو 0.38 في المائة ليسجل 44.92 دولار.

لكنهما مازالا بصدد مكاسب أسبوعية بنحو 4 في المائة، ستكون الأكبر للخامين القياسيين منذ الأسبوع المنتهي في الثالث من يوليو، وفقا لـ "رويترز".

ويقول المحللون إن عودة إصابات فيروس كورونا للارتفاع يظل القضية المحورية لأسواق النفط، إذ سيحدد ذلك مدى سرعة انتعاش الطلب على الوقود. وتعاني الأسعار أيضا تحت وطأة ضعف السوق الحاضرة للخام وهوامش التكرير في معظم المناطق.