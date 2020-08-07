أكدت حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، أنها لن تسمح لأي جهة بالاعتداء على حقوقها البحرية، ردا على إبرام مصر واليونان أمس الخميس اتفاقية خاصة بترسيم الحدود البحرية بينهما.

وذكرت وزارة الخارجية الليبية، في بيان نشر على صفحتها في "فايسبوك"، أنها "تابعت باهتمام شديد" توقيع الاتفاقية الخاصة بتحديد مناطق اقتصادية خالصة في البحر الأبيض المتوسط بين الدولتين (مصر واليونان) والتصريح الذي أدلى به وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس أثناء مؤتمر صحفي عقده أمس في القاهرة.

وتابعت الوزارة: "وفي الوقت الذي نؤكد فيه بأن ليبيا دعت ولا زالت تدعو إلى أن يكون المتوسط بحيرة سلام، وأن تسلك الدول المتشاطئة سلوكا يسمح بتحديد الحدود البحرية بينها على أساس قائم على التوافق وعلى مبادئ القانون الدولي المعتبرة، فإن الوزارة تؤكد عدم السماح لأي جهة كانت الاعتداء على حقوقنا البحرية".

وجددت الوزارة تأكيدها على تنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بترسيم الحدود البحرية المبرمة بين حكومة الوفاق وتركيا في نوفمبر الماضي، مشددة على أن هذه الاتفاقية "لا تتعارض مع القانون الدولي للبحار والاتفاقيات والمواثيق الدولية بالخصوص".

وكانت تركيا قد أعلنت عن رفضها للاتفاقية المصرية اليونانية، مشددة على أنها تمس منطقة تابعة للجرف القاري التركي وتخالف الحقوق البحرية لليبيا.