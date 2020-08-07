من المقرر أن تصل اليوم الجمعة طائرات قادمة من النيجر وتركيا والإمارات العربية المتحدة على متنها مئات الجزائريين العالقين بالخارج. وحسب الطاهر علاش مدير مطار الجزائر الدولي فقد "تقرر إجلاء أكثر من 3600 جزائري عالقين إلى غاية العاشر من أوت الجاري ويتوزع هذا البرنامج على 16 رحلة".

وبشكل تلقائي يتم توزيع المواطنين الذين يتم إجلاؤهم على مختلف الهياكل الفندقية لقضاء فترة الحجر الصحي.

ويرى في هذا الصدد الرئيس المدير العام لمؤسسة التسيير الفندقي بسيدي فرج" أن المؤسسة تكفلت بألف رعية منذ تفشي الوباء علما أن الحجر الصحي أصبح 7 أيام بعدما كان يستغرق 14 يوما وسنستقبل رعايا جزائريين من السودان والكويت وآخرين يبلغ عددهم حوالي 240 شخصا وما تجدر إليه الإشارة أننا لم نسجل أية حالة إيجابية لكوفيد 19 والجميع هم بصحة جيدة ولقد استقبلنا منذ بداية عمليات الإجلاء أكثر من ألف مواطن جزائري ونحن اليوم في المرحلة الرابعة في انتظار الانطلاق في المرحلة الخامسة" .