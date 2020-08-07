أفادت تقارير صحفية أن لاعب ومهاجم ريال مدريد الإسباني الفرنسي كريم بن زيمة متحمس جدا للرد على تصريحات المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإسباني بيب غوارديولا عنه وذلك حين سيتواجه الفريقين في إياب دور الـ16 على ملعب الاتحاد في 7 أوت الحالي وكانت نتيجة لقاء الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز مانشستر سيتي 2-1 على ملعب سانتياغو بيرنابيو غوارديولا الذي سبق له أن تحدث عن بن زيمة حين سئل خلال مؤتمر صحفي عن تشبيه الأرجنتيني ليونيل ميسي بالفرنسي كريم بن زيمة فكان رده أنه منذ أن كان كريم في ليون وبيب في برشلونة وحتى اليوم هناك 20 لاعبا تم سؤالي عن مقارنتهم بميسي، لذا تمت إضافته للقائمة الآن.

وبحسب التقارير الإسبانية فإن كريم تابع ما قاله غوارديولا وشعر بغضب كبير ليس من ما قاله ولكن للطريقة التي تحدث بها، وأن اللاعب حول هذا الغضب إلى حافز وهو ينتظر بداية اللقاء بفارغ الصبر من أجل أن يكل الأخضر واليابس في الملعب من أجل إسكات غوارديولا.