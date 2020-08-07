ألحقت الهزة الأرضية التي ضربت صباح اليوم ولاية ميلة، أضرارا جسيمة بعدد من البنايات، ولم يرد لحد الآن أخبار أكثر تفصيلا عن مخلفاتها. للإشارة فإن الهزة بلغت شدتها 4,9 درجات على سلم ريشتر وحدد مركزها على بعد 2 كلم جنوب – شرق بلدية الحمالة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية للولاية، فإن الهزة تسببت في انهيار منزل من أربع طوابق، كما أدى إلى تشقق في طريق بطول 500 متر وفجوة 15 سم.

كما أعلنت مصالح الحماية المدنية، حالة التأهب بمنطقة ميلة القديمة.