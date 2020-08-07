تمكنت مصالح أمن دائرة مغنية التابعة لأمن ولاية تلمسان، من توقيف شخص مبحوث عنه بموجب نشرة بحث أنتربول ذات الركن الأحمر بطلب من السلطات القضائية الفرنسية. ويتعلق الأمر بشخص ذو جنسية جزائرية- فرنسية في عقده الثالث، مقيم بمدينة مغنية، عن تهمة تكوين جمعية أشرار، السرقة، الابتزاز والاعتداء الجنسي تحت طائلة التهديد بالسلاح .

بعد استكمال الإجراءات من طرف مكتب خلية الأنتربول التابع للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تلمسان تم تقديم المعني أمام نيابة محكمة مغنية.