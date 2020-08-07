تمكن مساء أمس الخميس، فريق من غطاسي الحماية المدنية مشكل من ثلاث ولايات: سكيكدة، عنابة وجيجل وبعد يومين من البحث في عرض شاطئ العربي بن مهيدي المركز 1 بسكيكدة، من انتشال جثة الطفل الغريق المنحدر من مدينة عين البيضاء ولاية أم البواقي.

عملية البحث شاركت فيها بعض الجمعيات ومتطوعين بكلاب مدربة على البحث داخل الماء، جثة الغريق عثر عليها على بعد 3 كيلومتر من الشاطئ، حسب خلية الحماية المدنية، الجثة نقلت إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى المدينة.

وتجدر الإشارة، أن مصالح الحماية المدنية قد سجلت 11 غريقا من الفاتح جوان إلى غاية 6 آوت الجاري وهو رقم لم يسبق لها وأن سجلته منذ عشرية كاملة وعدد الغرقى ، سجل في شواطئ غير مصنفة وتنعدم بها المسالك حسب ما سبق وأن صرح به مدير الحماية المدنية لـ "الخبر".