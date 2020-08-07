باشرت إدارة اتحاد الجزائر المفاوضات مع نظيرتها من نادي بارادو من أجل شراء عقد اللاعب طاهر بن خليفة الذي انتهت إعارته نهاية الموسم.

كما أعلنت إدارة الاتحاد على حسابها الرسمي على فايسبوك، بأنها سددت ديونها لفريق بارادو فيما يتعلق بفترة إعارة طاهر بن خليفة وعبد الرؤوف بن غيث، هذا الأخير كان قد التحق بصفوف الترجي الرياضي التونسي موسم 2019 ممضيا على عقد لمدة أربع سنوات. وكان اللاعب بن خليفة - خريج مدرسة بارادو- قد تقمص ألوان شبيبة القبائل موسم 0182-2019 وكان من المتوقع أن يجدد مع ممثل نادي تيزي وزو نظرا للمستوى المميز الذي ظهر به وارتياح إدارة الكناري ولكن في نهاية المطاف كانت الكلمة الأخيرة لنادي اتحاد العاصمة.

وكان اتحاد الجزائر قد أعلن تعاقده مع المدرب الفرنسي فرانسوا سيكوليني، حسب ما أعلن عنه النادي سهرة الأربعاء عبر صفحته الرسمية، ولم يكشف النادي العاصمي عن تفاصيل العقد، حيث اكتفى بالإعلان عن تدعيم الطاقم الفني بكل من بن عرايبي بوزيان مدرب مساعد والدولي السابق محمد بن حمو مدرب الحراش.