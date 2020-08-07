تؤكد وزارة الموارد المائية إنه لم يتم تسجيل أي ضرر بسدود ولاية ميلة وأن سد بني هارون تفاعل بكل إيجابية مع الزلزال . كما أن الفريق التقني للسد و فور وقوع الزلزال الذي ضرب المنطقة صباح اليوم الجمعة بهزة قدرت بـ 4.9 على سلم ريشتر، سارع إلى فحص المنشأة و قياس التحركات وضغط الماء ولم يسجل أي تأثر أو ضرر على مستوى ثلاثة سدود بولاية ميلة.

كل السدود قاومت بشكل إيجابي هذه الظاهرة الطبيعية، كما تفند الوزارة كل ما يتم تداوله من أخبار مغلوطة بخصوص مباشرة عملية تفريغ مياه سد بني هارون لتخفيف الضغط تحسبا لاي طارئ. من جهتها قالت الوكالة الوطنية للسدود، التي أعلنت الخبر أنها تم اختراق صفحتها في فايسبوك ونشر هذا الخبر المغلوط.

وأن فرقها مستعدة كل الاستعداد للتدخل إذا ما استلزم الأمر، للعلم فإن مصالح الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات في اتصال مباشر بمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء CRAAG للإطلاع على نشاط الهزات الارتدادية ومتابعة أي طارئ.