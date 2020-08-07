سجلت مصالح الإنقاذ، نهاية الأسبوع، ثاني حالة غرق بالبليدة، تتعلق بطفل قاصر في الـ 15 من العمر، كان رفقة عائلته في رحلة استجمام إلى محيط المجمع المائي بوادي جر غرب العفرون ، وجد الضحية نفسه وسط مياه ثقيلة لا يستطيع السباحة، فغرق أمام أنظار أفراد عائلته ومواطنين، كانوا بمكان الحادث عجزوا عن تقديم المساعدة لإنقاذه.

وتدخلت وحدة الغطس للحماية المدنية، حيث تمكنت من انتشال جثة الضحية وتحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى العفرون، ويعتبر الضحية ثاني حالة يتم تسجيلها في ظرف أسبوع، بعد غرق أول ضحية بسد بودرة في بوينان، الأسبوع الماضي.