تراجعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في الجزائر، اليوم الجمعة، مقارنة بالثلاث أيام السابقة حسب ما أعلنت لجنة رصد ومتابعة الجائحة.

وكشف الناطق الرسمي للجنة العلمية الدكتور جمال فورار عن تسجيل 529 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 571 إصابة أمس الخميس، 551 إصابة أول أمس الأربعاء، و532 إصابة الثلاثاء الماضي.

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 34155 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد شهر فيفري الماضي.

وبقي عدد الوفيات اليومية مستقرا، بعد تسجيل 9 وفيات جديدة رفعت العدد الإجمالي للوفيات جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" إلى 1282.

فيما يخص حالات الشفاء فقد بلغ عددها الإجمالي 23667 منها 429 حالة تعافي جديدة، كما يتواجد 60 مريضا في العناية المركزة.