عبرت منظمة حماية المستهلك عن استغرابها من تجاهل وزارة الصحة لرسالتها فيما يخص خطورة الكمامات الاسفنجية أو ما يعرف بـ"كمامات النينجا" على صحة المواطن.

وكتبت المنظمة في منشور على صفحتها الرسمية في الفايسبوك " هل من المعقول سيدي الوزير، ألا ترد مصالحكم على هذه الرسالة لمدة تقارب أسابيع رغم إمكانية خطورة الوقائع وتسببها في زيادة تفشي الوباء ؟!".

وحسب المنظمة فإن الرسالة الموجهة للوزارة كانت متبوعة بعدة مكالمات هاتفية متكررة طلبا للتوضيح والتوجيه، كانت أخرها لأمانة رئيس الديوان.

وتشهد هذه النوعية من الكمامات انتشارا كبير لدى الجزائريين خاصة فئة الشباب.