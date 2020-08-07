يعاني لاعب الوسط الدولي الجزائري لنادي أولمبيك نيس، هشام بوداوي، الذي غادر مرغما يوم الثلاثاء الماضي، التربص الذي يجريه نادي بالنمسا، من جرح على مستوى غضروف العظام، دون أن يخضع لعملية جراحية، حسب ما أوردته، اليوم الجمعة، صحيفة "نيس ماتان".

وكشفت التحاليل التي أجراها بنيس، اللاعب السابق لنادي بارادو بأن الأمر يتعلق بالأربطة المفصلية المتقاطعة. وكان المتوج باللقب الإفريقي مع المنتخب الجزائري قد غادر تربص اولمبيك نيس بالنمسا بعد تعرضه لإصابة على مستوى الفخذ خلال مباراة ودية ضد نادي ف.ك. داك 1904 (6-0).

و تتطلب هذه الإصابة عدة أسابيع للراحة حيث سيكون اللاعب (20 سنة) غائبا بنسبة كبيرة لدى استقبال فريقه لنادي لانس يوم الأحد 23 أوت لحساب الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة الفرنسية الأولى.