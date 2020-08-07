بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر 34155 حالة، منها 529 حالة جديدة، حسب ما كشفت عنه وزارة الصحة على موقعها الالكتروني، اليوم الجمعة.

وسجلت ولاية بجاية أكبر حصيلة يومية بـ73 إصابة، تليها وهران بـ62 إصابة، ثم الجزائر العاصمة بـ40 إصابة.

إجماليا، تبقى الجزائر العاصمة في المقدمة بـ3528 حالة مؤكدة، تليها سطيف (2642 حالة) ثم البليدة (2630 حالة).

توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:

الجزائر: 3528 (+40)

سطيف: 2642 (+15)

البليدة: 2630 (+5)

وهران: 2629 (+62)

قسنطينة: 1260 (+36)

باتنة: 1101 (+10)

ورقلة: 1049 (+20)

بجاية: 1020 (+73)

تيبازة: 985 (+10)

الجلفة: 927 (+12)

الوادي: 917 (+8)

بسكرة: 908 (+20)

المسيلة: 820 (+20)

البويرة: 791 (+12)

تيارت: 724 (+10)

تلمسان: 713 (+5)

عنابة: 649 (+28)

المدية: 601 (+6)

الأغواط: 568 (+3)

عين الدفلى: 559 (+3)

بومرداس: 558 (+0)

تيزي وزو: 536 (+0)

تبسة: 536 (+8)

خنشلة: 526 (+4)

أم البواقي: 524 (+3)

عين تموشنت: 503 (+16)

أدرار: 502 (+0)

مستغانم: 496 (+11)

برج بوعريريج: 379 (+0)

جيجل: 375 (+15)

قالمة: 371 (+5)

غرداية: 345 (+0)

سكيكدة: 330 (+13)

سيدي بلعباس: 326 (+14)

معـسكر: 316 (+1)

تيسمسيلت: 309 (+0)

ميلة: 304 (+4)

بشار: 296 (+0)

سوق أهراس: 253 (+7)

نعامة: 236 (+6)

البيض: 223 (+0)

الطارف: 187 (+13)

تمنراست: 179 (+0)

تندوف: 138 (+1)

غليزان: 135 (+9)

الشلف: 107 (+0)

إليزي: 85 (+1)

سعيدة: 59 (+0)