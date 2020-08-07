أوقفت اليوم مصالح الأمن بقمار شمال الوادي راق مزيف بالمنطقة متلبسا بحمل صفيحتين من الكيف المعالج ذات 250 غراما للصفيحة كانت مخبأة داخل سيارته.

وأوضحت مصادر محلية بأن الموقوف بالغ من العمر 48 سنة كان في زيارة لأقاربه، ويسوّق لنفسه على أنه متمرّس في الرقية. وفي هذه المرة أخذ معه في سيارته كمية المخدرات لتسويقها خارج ولاية الوادي غير أن معلومات بلغت مصالح الأمن عن القضية سمحت بنصب كمين له وتوقيفه متلبسا أثناء طريق نقلها في مركبته إلى خارج الولاية.