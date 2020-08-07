كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود لدى زيارته التفقدية التي قادته لولاية ميلة عقب الهزة الأرضية القوية التي ضربت المنطقة ، أن زيارته جاءت بأمر من رئيس الجمهورية للوقوف على الأضرار التي لحقت بالمواطنين وممتلكاتهم ، مؤكدا خلال ندوة صحفية عقدها بسد بني هارون على هامش الزيارة أن لجنة تقنية تتكون من 30 خبيرا ستحل غدا السبت بميلة لمعاينة كل الأضرار المترتبة عن الهزة الأرضية عبر كل البلديات المتضررة، وسيتم إحصاء كل الحالات دون استثناء للتكفل بها.

وقال الوزير أن الهزة الأرضية ناتجة عن النشاط الزلزالي لشمال البلاد مستبعدا أن يكون سد بني هارون المتسبب في النشاط الزلزالي. وطمأن بلجود ساكنة ميلة بأن الدولة ستوفر كل الإمكانيات المطلوبة للتكفل بالمتضررين وستتخذ الإجراءات اللازمة لذلك.

وزيرة التضامن والأسرة كوثر كريكو بدورها أكدت أن مصالحها سترافق العائلات وكل المتضررين قصد التكفل بهم من كل الجوانب ومرافقتهم خلال هذه المحنة وستعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية والسلطات المحلية لميلة من أجل ذلك.