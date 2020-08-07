وضعت إدارة حديقة التجارب الحامة بالجزائر العاصمة، بروتوكولا صحيا في خدمة الزوار المنتظر توافدهم تحسبا لإعادة فتحها، يتمثل في تكثيف عمليات التعقيم ومراقبة وجوب ارتداء الكمامات الواقية واحترام مسافة التباعد الاجتماعي، حسبما علم اليوم الجمعة لدى المدير العام، عبد الكريم بولحية.

وأكد بولحية، بوكالة الأنباء الجزائرية أنه على ضوء تعليمات والي ولاية الجزائر، استفادت حديقة التجارب الحامة طيلة الأسبوع المنصرم وإلى غاية يوم غد السبت من عمليات تعقيم متواصلة مست مختلف مرافقها في إطار التدابير الوقائية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

و قال أن ادارة الحديقة وضعت بروتوكولا صحيا في خدمة الزوار سيكون جاهزا فور الإعلان الرسمي عن إعادة فتحها، دون أن يقدم تاريخا محددا لذلك.

وأوضح المدير العام، أنه تقرر أيضا تخصيص 4 شاحنات كبيرة بسعة 10 آلاف لتر ستجوب أطراف الحديقة غدا السبت لمزيد من التعقيم و التطهير، على أن يستمر برنامج التنظيف والتعقيم يوميا لما تفتح أبواب الحديقة مجددا ويكون ذلك صباحا قبل فتح الأبواب للزوار ومساء بعد مغادرتهم.

وأضاف في السياق ذاته، أن إدارة الحديقة ستخضع الزوار عند المدخلين الرئيسيين للحديقة (على شارع حسيبة بن بوعلي أو شارع محمد بلوزداد) إلى جهاز قياس درجة الحرارة وسينتشر العمال على امتداد الحديقة لمراقبة مدى احترام التعليمات الصحية والبيئية سواء بخصوص ارتداء القناع الواقي أو احترام الغطاء النباتي والمرافق المتاحة أو للتذكير بشروط التباعد الاجتماعي المتبع خلال هذا الوباء.

وقال بولحية، في ذات السياق، إن الإدارة "ستتجنب" حدوث اكتظاظ أمام نقاط بيع التذاكر أو داخل الحديقة "خاصة الجزء المخصص للحيوانات بحكم مساحته الصغيرة التي لا تتعدى 1 هكتار وعدد الأقفاص المتقاربة بداخله" حيث سيلجأ العمال إلى إدخال الزوار وفق مجموعات تسمح بترك المسافة اللازمة بين الأفراد.