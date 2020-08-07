أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية كمال بلجود اليوم الجمعة من ميلة بأنه "سيتم ابتداء من مساء اليوم إجلاء العائلات المتضررة بفعل الهزتين الأرضيتين اللتين ضربتا الولاية صباح اليوم و إيوائهم بالخيم وعديد المرافق الشبانية." وأوضح الوزير في مستهل جلسة العمل التي جمعته رفقة وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة كوثر كريكو بالسلطات المحلية و ممثلي المجتمع المدني بمقر الولاية بأن "هذا الإجراء يعد مرحلة أولية لإبعاد المواطنين عن الخطر بعد تضرر مساكنهم التي أصبحت غير مؤهلة لإيوائهم" مردفا بأنه "سيتم إيواؤهم على مستوى الخيم وبيت للشباب ودارين للشباب".