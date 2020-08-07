جدد فريق “مانشستر سيتي” فوزه على ريال مدريد في إياب دور ثمن النهائي بنفس نتيجة الذهاب (2-1)، ليتأهل إلى دور ربع النهائي لملاقاة “أولمبيك ليون” الذي تأهل على حساب يوفنتوس.



ودخل مانشستر سيتي اللقاء بضغط كبير على لاعبي ريال مدريد حتى ارتكب المدافع الفرنسي “رفائيل فاران” خطأ فادح كلف الفريق الملكي الهدف الاول في الدقيقة (9)، وفي الدقيقة (28) سجل كريم بنزيمة هدف التعادل.



وشهد الشوط الثاني فرص قليلة واستمر ضغط مانشستر سيتي على ريال مدريد حتى ارتكب فاران الخطأ الثاني امام جيسوس الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة (68).



وخرج يوفنتوس من الدور ثمن النهائي للبطولة رغم فوزه في ملعبه إيابا 2-1 على ليون، الذي فاز بملعبه في مباراة الذهاب 1-صفر، واستفاد من قاعدة الأفضلية بالتسجيل خارج ملعبه.



ومن ضربة جزاء مثيرة للجدل، سجل ممفيس ديباي هدف التقدم لليون في الدقيقة 12، ومن ضربة جزاء مثيرة للجدل أيضا تعادل يوفنتوس في الدقيقة 43 عن طريق نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل الهدف الثاني أيضا في الدقيقة 60 بتصويبة صاروخية.



وعبثا حاول اليوفي إضافة هدف الأفضلية في ظل الدفاع المستميت لفريق ليون المغمور، الذي احتل المركز السابع بالدوري الفرنسي الموسم الماضي لكنه نجح في خطف بطاقة العبور لربع نهائي أبطال أوروبا على حساب بطل الدوري الإيطالي.