حجزت فرقة البحث والتحري بأمن ولاية الطارف ثلاثة مسدسات آلية و ما يقارب 680 خرطوشة من مختلف العيارات في قضية تورط فيها ثلاثة أشخاص.

وأوضح المحافظ الرئيسي للشرطة محمد كريم لعبيدي بأنه بناء على ورود معلومات مفادها نشاطات مشبوهة لبعض الأشخاص فتح عناصر فرقة البحث والتحري تحقيقا مكن من تحديد هوية الأشخاص المشتبه بهم والذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 60 سنة.

وعقب عمليات الترصد والمراقبة، تم توقيف اثنين منهم على متن مركبة سياحية بالطارف فيما تم توقيف الشخص الثالث المتورط بعد استكمال التحقيق، حسب ما أفاد به ذات المصدر.

وتم العثور داخل المركبة السياحية التي تم حجزها هي الأخرى في إطار هذه القضية، على ثلاثة مسدسات آلية معبأة بالذخيرة إضافة إلى 650 خرطوشة عيار 16 ملم مخبأة في علب كبيرة. ويتابع الموقوفون المنحدرون من ولاية الطارف عن جرم "المتاجرة بالأسلحة النارية و الذخيرة" و "بيع الخراطيش دون رخصة"، وقد أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة الجنح بالذرعان في حقهم أمرا بالإيداع رهن الحبس.