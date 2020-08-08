بدأ الجيش اللبناني تنظيم عملية استلام وتوزيع المساعدات القادمة من الدول العربية والأجنبية إثر انفجار مرفأ العاصمة بيروت، الذي خلف عشرات الضحايا وآلاف الجرحى والمشردين.

وأنشأت اللجنة المركزية لإدارة ملف المساعدات الطبية والغذائية وفرق البحث والإنقاذ والفرق الطبية، والتي شكلتها قيادة الجيش إثر انفجار المرفأ، أنشأت بدورها عدة لجان فرعية للتنسيق مع الإدارات المعنية والفرق التي تصل تباعا. وباشرت بعض اللجان الفرعية أعمالها في عمليات البحث والإنقاذ وفق خطة وضعتها لجنة من الجيش تولت تقسيم منطقة الانفجار وتوزيع الفرق فيها.

وأوضحت قيادة الجيش أنها لا ترفض أي مساعدة من أي دولة، مشيرة إلى أنها تقوم حاليا بتوجيه المساعدات وفقا للحاجة، وبخاصة مواد البناء والمواد الطبية والغذائية. وأضافت أنها ستقوم بتوزيع المواد الغذائية التي وصلت حديثا، في الأيام القليلة المقبلة على العائلات المنكوبة، والمواد الطبية للمستشفيات بالتنسيق مع وزارة الصحة.

ونشرت قيادة الجيش أسماء الدول التي قدمت مساعدات حتى الآن:

- الجزائر: فريق بحث وإنقاذ مؤلف من 39 شخصا بين إطفاء ودفاع مدني، وفريق طبي من 11 شخصا، إضافة إلى مستلزمات طبية ومواد غذائية.

ـ المغرب: مستشفى ميداني مع طاقم طبي مؤلف من 60 شخصا سيكون بتصرف مستشفى الوردية، إضافة إلى مواد غذائية ومواد طبية خاصة بالكورونا.

- قطر: فريق بحث وإنقاذ مؤلف من 45 شخصا. مستشفيان ميدانيان يتسع كل منهما لـ500 سرير، وُضع أحدهما بتصرف مستشفى مار جرجس (الروم) ومركزه موقف سيارات المستشفى نفسه، وآخر بتصرف مستشفى الجعيتاوي ومركزه موقف سيارات المستشفى نفسه. إضافة إلى ذلك سترسل قطر طائرتين يوميا على مدار 3 أيام تحمل مواد غذائية ومستلزمات طبية.

ـ الأردن: فريق طبي من 99 شخصا يرافقهم فريق متخصص، ومستشفى ميداني يتسع لـ48 سريرا وضع بتصرف الطبابة العسكرية في الجيش.

ـ السعودية: طائرتان على متنهما مسلتزمات منزلية ومعدات طبية ومواد غذائية.

ـ تونس: طائرتان على متنهما مواد طبية وغذائية.

ـ تركيا: فريق طبي من 37 شخصا وُضع 20 منهم بتصرف وزارة الصحة. كما أرسلت فريق بحث وإنقاذ مؤلفا من 17 شخصا، ومواد غذائية.

ـ التشيك: فريق بحث وإنقاذ مؤلف من 36 شخصا و4 كلاب بوليسية.

ـ بولندا: فريق بحث وإنقاذ مؤلف من 55 شخصا و4 كلاب بوليسية، و12 طبيبا وُضعوا بتصرف وزارة الصحة.

ـ هولندا: فريق بحث وإنقاذ مؤلف من 65 شخصا بينهم فريق طبي وآخر من الدفاع المدني والهندسة ومعهم 8 كلاب بوليسية.

ـ بلجيكا: أرسلت طائرة على متنها أدوية ومعدات طبية.

ـ إيطاليا: فريق بحث وإنقاذ مؤلف من 18 شخصا بينهم فريق طبي وآخر من الهندسة.

ـ فرنسا: فريق بحث وإنقاذ مؤلف من 55 شخصا ومعهم 3 كلاب بوليسية.

ـ ألمانيا: فريق من الدفاع المدني مؤلف من 50 شخصا، وفريق آخر طبي من 5 أطباء متخصصين بالإخلاء الصحي للحالات الحرجة إلى ألمانيا.

ـ الولايات المتحدة الأمريكية: طائرتان على متنهما مواد غذائية، وتصل الثالثة ليلا وعلى متنها مواد طبية.

ـ روسيا: فريق بحث وإنقاذ مؤلف من 157 شخصا ومعهم 6 كلاب بوليسية، ومساعدات غذائية ومختبر لفحص الكورونا وُضع بتصرف وزارة الصحة.

ـ الكويت: أرسلت طائرة على متنها مواد طبية ومواد غذائية.

ـ اليونان: فريق بحث وإنقاذ مؤلف من 12 شخصا ومعهم كلب بوليسي.

ـ إيران: مستشفى ميداني وُضع بتصرف وزارة الصحة ومركزه في الجامعة اللبنانية في الحدث، إضافة إلى مستلزمات طبية.

ـ سلطنة عُمان: مساعدات طبية.

ـ باكستان: مساعدات طبية وغذائية.

ـ قبرص: فريق بحث وإنقاذ مؤلف من 5 عناصر من الشرطة و5 من الدفاع المدني ومعهم 8 كلاب بوليسية.

ـ كازاخستان: فريق طبي، ومواد غذائية وطبية.

ـ مصر: مواد طبية.

ـ الإمارات العربية: مسلتزمات طبية للكورونا لصالح الجيش.

ـ سويسرا: مساعدات إنسانية لصالح الجيش.

ـ البحرين: مستلزمات طبية وأدوية.

وتسبب الانفجار في مرفأ بيروت بمقتل ما لا يقل عن 154 شخصا وإصابة أكثر من 5 آلاف آخرين بجروح، في حصيلة جديدة لكنها غير نهائية، إذ لا يزال العشرات في عداد المفقودين، فيما بات مئات الآلاف فجأة بدون مأوى.