كشف وزير السكن، كمال ناصري، اليوم السبت، عن تخصيص فرق تقنية لمعاينة المنشآت والسكنات المتضررة، جراء الزلزال الذي ضرب ميلة أمس الجمعة.

وقال ناصري خلال تنشيطه ندوة صحفية في ميلة، أن الدولة خصصت فرقا تقنية لمعاينة المنشآت المتضررة بما فيها السكنات من الهزة الأرضية أمس، حيث تم تسخير 60 مهندسا نزلوا إلى الميدان لتقييم الأوضاع على المستوى التقني. كما أكد الوزير، تقديم إعانات للمتضررين الذين لحقت بهم خسائر مادية تمثلت في انهيار مباني وتشققات، وتقديم كل ما يلزم لرفع الغبن على المواطنين الذين تأثروا بالأزمة، بالمقابل دعا لضرورة إيجاد حلول سريعة للمواطنين الذين تأثرت منازلهم والمدرجة في الخانة الحمراء.