توفي المخرج مزيان يعلى صباح اليوم السبت بمستشفى نفيسة حمود (بارني سابقا) بالجزائر العاصمة إثر أزمة قلبية عن عمر ناهز الـ 74سنة، حسب ما علم من جمعية أضواء السينمائية.

وكان الفقيد الذي ولد سنة 1946 بالقصر في ولاية بجاية قد بدأ العمل السينمائي في سن مبكرة وأخرج فيلمه الروائي الطويل "نغم الخريف" (Chant d’automne) في 1983.

وقدم مزيان يعلى عديد الأفلام الوثائقية الخاصة بالثورة أثناء عمله بـ "الكاييك " (المركز الجزائري للصناعة السينماتوغرافية).

وكان قبل وفاته نائب رئيس في جمعية أضواء السينمائية . وسيوارى الراحل التراب ظهر اليوم بمقبرة سيدي يحيى، جمعية أضواء السينمائية.