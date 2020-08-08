أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، "الأرندي" الطيب زيتوني، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أن المؤتمر الأخير شكل "محطة فاصلة" في مسيرة الحزب نحو تجسيد مشروعه الوطني.

وأوضح زيتوني في كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال اجتماع المكتب الوطني للحزب أن التجمع سيعمل في المرحلة القادمة على "إعادة الهيكلة وفق برنامج عمل يشمل كل الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية يتم من خلاله فتح المجال أمام كل الطاقات والكفاءات".