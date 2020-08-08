شددت الوزارة الأولى، اليوم السبت، أن يتم فتح الـمبرمج للمساجد بموجب قرار من الوالي لكل ولاية، يلصق عند مدخل الـمساجد وتحت رقابة وإشراف المديريات الولائية للشؤون الدينية والأوقاف، وذلك من خلال موظفي القطاع بالـمساجد، واللجان الـمسجدية، مع التنسيق الوثيق مع مصالح الحماية الـمدنية والمجالس الشعبية البلدية، وبمساهمة لجان الأحياء والحركة الجمعوية الـمحلية.

ومن بين الشروط المفروضة والوجوب توفرها للدخول إلى المساجد:

- الإبقاء على منع دخول النساء والأطفال البالغين أقل من 15 سنة، والأشخاص ذوي الأمراض الـمزمنة.

- الإبقاء على قاعات الصلاة والـمصليات والـمدارس القرآنية مغلقة

- الإبقاء على أماكن الوضوء مغلقة

- ارتداء الكمامة الواقية إجباريا

- حمل الـمصلي على استعمال سجادته الشخصية

- فرض احترام التباعد الجسدي بين الـمصلين بمسافة متر ونصف على الأقل

- تنظيم الدخول على نحو يسمح باحترام الـمسافة والتباعد الجسدي وكذا تهيئة الدخول والخروج في اتجاه واحد للمرور، من أجل تفادي تلاقي الـمصلين

- وضع محلول مطهر في متناول الـمصلين

- منع استعمال مكيفات الهواء والـمراوح

- التهوية الطبيعية للمساجد وتطهيرها الـمنتظم

- الاستعانة بملصقات تتضمن التذكير بتدابير الوقاية الصحية.

وأضاف بيان الوزارة، أنه سيظل الدخول إلى الـمسجد خاضعًا لقياس الحرارة مسبقا عن طريق أجهزة القياس الحرارية.

وجدير بالتوضيح أن عدم الامتثال لهذه التدابير، أو في حالة التبليغ عن وجود أي عدوى، سيتم الإعلان عن الغلق الفوري للمسجد الـمعني، وفق المصدر.