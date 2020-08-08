استمع قاضي التحقيق لمحكمة بني سليمان المكلف بقضايا الأحداث إلى قاصرين متهمين بإشعال الحريق الذي اندلع بداية شهر أوت في إحدى غابات بني سليمان (غرب المدية)، حسبما أفاد بيان لوكيل الجمهورية لذات المحكمة.

و بعد جلسة الاستماع تم إيداع أحد مفتعلي حريق "أهل الشعبة" الذي دمر ما يقارب 5 هكتارات الحبس المؤقت، بينما وضع شريكه تحت الرقابة القضائية، أضاف ذات البيان.

وألقي القبض على المتهمين من طرف مواطنين بعد اندلاع الحريق قبل تسليمهم إلى عناصر الدرك الوطني الذين فتحوا تحقيقا بناء على طلب من محكمة بني سليمان لتحديد ملابسات هذه القضية.

وقد اعترف القاصران أمام المحققين بأنهما حاولا إشعال النار من أجل الشواء ولما هما بمغادرة المكان أشعلا النار مرة أخرى فقط من أجل المتعة، حسب أقوالهما، ولكن ألسنة اللهب انتشرت بسرعة إلى داخل الغابة.

وحسب ذات البيان، قام بعض المواطنين الذين كانوا قرب الموقع بإلقاء القبض عليهما بعد أن حاولا الفرار وتسليمهما للدرك الوطني.